Ternana-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 16:15 per la giornata del campionato di Serie B.

Redazione ITASportPress

Ternana-Genoa si gioca oggi, sabato 22 ottobre 2022 alle ore 16:15 per la decima giornata del campionato di Serie B. Sfida di vertice per il torneo cadetto con i padroni di casa al comando della classifica dopo un avvio importantissimo. Ospiti che sono comunque tra i favoriti per la vittoria finale e che devono inseguire in graduatoria.

Ternana-Genoa, le ultime — C'è grande attesa per la sfida odierna. Fere vittoriose in rimonta a Benevento nell'ultimo turno giocato col punteggio di 2-3. Reti umbre siglate da Sorensen, Pettinari e Di Tacchio. Grifone corsaro a Cosenza con a Coda e a Strootman. 19 punti in classifica per la Ternana, solo uno in meno per il Genoa con mister Blessin e i tifosi rossoblù che sognano il sorpasso.

Da capire quali formazioni verranno schierate da Lucarelli e dagli ospiti. Possibile vedere da una parte Donnarumma in attacco mentre negli ospiti quasi certa la presenza di Coda come punta centrale sostenuta dal terzetto Jagiello, Aramu, Gudmundsson, quest'ultimo autore della rete della vittoria in Coppa Italia in settimana contro la Spal.

Probabili formazioni e dove vederla — La sfida tra Ternana e Genoa è in programma oggi, sabato 22 ottobre 2022 alle ore 16:15 per la decima giornata del campionato di Serie B. Per chi volesse vederla in diretta tv e streaming ci sono diverse opzioni.

Il match odierno potrà essere visto su DAZN, Sky e Helbiz Live in tv e in streaming. La gara verrà trasmessa da DAZN sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Diakitè, Corrado; Paghera, Cassata, Di Tacchio; Partipilo, Palumbo; Donnarumma.

Genoa (4-2-3-1): Martinez; Sabelli, Dragusin, Vogliacco, Pajac; Strootman, Frendrup; Jagiello, Aramu, Gudmundsson, Coda.