Ternana, il presidente Bandecchi eletto sindaco

Se il rapporto conflittuale con una parte di tifosi c'è stato in questa stagione di B tribolata, non si può dire che Stefano Bandecchi abbia lo stesso feeling con i cittadini di Terni. Il patron del club rossoverde e di Unicusano, che si presentava come autentica outsider alle amministrative con la 'sua' Alternativa popolare, di cui è coordinatore nazionale (e liste civiche collegate), è stato eletto oggi sindaco del centro umbro dopo aver vinto il ballottaggio. Bandecchi con i suoi 19 mila voti ha ribaltato il risultato del primo turno battendo l'altro candidato Orlando Masselli, candidato del centrodestra, fermo a 16 mila e adesso il presidente rossoverde potrà mettere la fascia tricolore e sedersi sullo scranno più alto del Palazzo di città di Terni.