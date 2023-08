Tramoni e Arena affondano la Sampdoria e il Pisa passa a Marassi

Nell'anticipo della seconda giornata di Serie B, il Pisa ha battuto in trasferta la Sampdoria per 2-0. Un gol per tempo della squadra di Aquilani con Tramoni in avvio e il giovane siciliano Arena nella ripresa. Il classe 2000 ex Catania è stato il migliore in campo della squadra toscana. La Sampdoria dopo aver subito la prima rete si è riversata in avanti ma imprecisione degli attaccanti e le grandi parate di Nicholas hanno impedito ai blucerchiati di esultare. Il Pisa ha esordito in B con una vittoria, Pirlo invece dopo la vittoria di Terni è caduto in casa.