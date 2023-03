Ufficiale – Südtirol, certezza Masiello: rinnovo fino al 2024

Andrea Masiello è nato il 5 febbraio 1986 a Viareggio, 180 centimetri per 75 kg di peso forma, piede destro, è un difensore centrale di grande tecnica che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di terzino destro. Complessivamente vanta 4 gare in Champions League, 14 in Europa League, 287 gare in serie A con 12 reti e 6 assist e - al 5 marzo 2023 - 138 gare in B con 1 rete e 4 assist.