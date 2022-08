Venezia-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo per il debutto in Serie B alle 20:45.

In campo la Serie B dopo le prime sfide del sabato sera. Si sfideranno oggi, domenica 14 agosto alle 20:45 Venezia-Genoa per la prima giornata del campionato cadetto. I Lagunari e il Grifone sono entrambi retrocessi la scorsa annata e cercano il riscatto a partire da questa stagione 2022-23.

Venezia-Genoa, le ultime

La gara di stasera al Penzo tra Venezia e Genoa vanta tanti temi caldi. Dalle proprietà e i tecnici straniere, ai pochi italiani in campo. Altro fattore in comune? La voglia di riscatto dopo la retroscessione della passata annata.

La formazione di Ivan Javorcic sfida quella di mister Blessine sarà spettacolo. Grande attesa soprattutto per la squadra ospite che è tra le principali candidate a risalire subito nel massimo campionato italiano. Sarà anche l'occasione di vedere all'opera Coda, capocannoniere delle ultime due stagioni di B che proverà il tris con i rossoblù.

Probabili formazioni e dove vederla

Venezia-Genoa si giocherà come detto oggi, domenica 14 agosto 2022, allo Stadio 'Pier Luigi Penzo' di Venezia. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 20.45. La sfida tra Lagunari e Grifone sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. E' possibile scaricare la relativa app su smart tv compatibile o in alternativa sulle console di gioco come PlayStation e Xbox. L'app di DAZN si può utilizzare anche su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

La gara sarà visibile anche su Sky al canale Sky Calcio (252 del satellite). Un'altra opzione è rappresentata dall'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv dopo la creazione di un account personale per accedere alla diretta della partita. Ovviamente la sfida sarà visibile su DAZN, Sky e Helbiz Live anche in streaming. In questo modo gli utenti potranno godersi lo spettacolo alla perfezione.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Zampano, Wisniewski, Ceccaroni, Zabala; Andersen, Busio, Cuisance; Johnsen, Novakovich, Pierini. All. Javorcic.

GENOA (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Jagiello, Yalcin; Coda. All. Blessin.