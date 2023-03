Vogliacco: “Dopo morte Mihajlovic vissuto momento delicato. Ora nel Genoa…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport insieme al compagno di squadra Sabelli , il calciatore del Genoa Alessandro Vogliacco ha fatto un bilancio della sua esperienza al Grifone e ha parlato anche del campionato in corso in Serie B.

Sull'arrivo in rossoblù, il giovane ha detto: "Già dal ritiro estivo c’era un’alchimia particolare. L’idea di arrivare in uno spogliatoio con giocatori esperti come Badelj o Sturaro mi preoccupava. Invece qui tutti lavorano per il bene collettivo".