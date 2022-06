Serie C, Vibonese e Lentigione in pole per il ripescaggio

Le iscrizioni al prossimo campionato di Serie C scadranno il 22 giugno

Dopo il cambiamento dei criteri di ripescaggio in Serie C stabiliti nell'ultimo Consiglio Federale della FIGC riunitosi il 18 maggio scorso a Roma, sperano maggiormente nei ripescaggi le retrocesse della terza serie dei tre gironi che credono di potercela fare a ritrovare la Serie C. Il criterio di ripescaggio ovviamente penalizza i club del massimo campionato dilettantistico. La Serie D ha perso la precedenza in base al criterio dell'alternanza e sarà più "affollata" visto che pochi club potranno beneficiare del ripescaggio tra i professionisti. Dopo la fine delle finali play off di Serie D (anche se manca ancora all’appello quella del Girone G) si è delineata la graduatoria, provvisoria, per i ripescaggi in Serie C. Una classifica che vede il Lentigione in testa davanti a Poggibonsi e Cavese.