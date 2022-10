Acireale, Costantino nuovo allenatore dopo addio a Marchese

La società ha annunciato ufficialmente con una nota l'ingaggio del nuovo tecnico: "L’Acireale Calcio comunica di aver affidato la conduzione tecnica a mister Massimo Costantino; ex FC Messina, con cui ha ottenuto 50 punti in 21 partite, vincendo i Playoff. Il mister ha già allenato Vibonese, Torres, Vigor Lamezia. Costantino, già domani, curerà la rifinitura prima di partire direzione Castrovillari per la quarta gara di campionato di Serie D. Benvenuto in granata, mister!".