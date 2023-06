Acireale, torna mister De Sanzo e forse anche Ciccio Lodi

DI MAURO Di Mauro ha messo in evidenza la serietà del progetto: “Vedere tanti acesi disperarsi e soffrire nel corso di quest’ultimo anno è stata una vera e propria spinta, che si è sommata a quanto ha sottolineato Enrico. Certo, aver preso in mano una situazione complessa dal punto di vista economico rappresenta una responsabilità importante, ma sin da ora posso dire che la vera rinascita si potrà concretizzare nel modo migliore, che poi è il modo che ogni tifoso si augura, se si riuscirà a mettere in piedi una rete, tanto dal punto di vista economico quanto dal punto di vista sportivo. Connetterci a tutte le altre realtà sportive presenti sul territorio sarà fondamentale in questo senso, e aprire alla città il progetto è uno degli obiettivi posti alla base”.

SQUADRA Intanto la dirigenza granata comincia a muovere i primi passi per la costruzione della squadra per la prossima stagione in Serie D dove l'Acireale vorrà ben figurare. Il d.g Pasquale Leonardo e il d.s. Agatino Chiavaro sono già al lavoro per trovare il nuovo allenatore. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, sarà l'ex granata Fabio De Sanzo il nuovo tecnico e sarà un ritorno che porterà entusiasmo ad Acireale visto che il mister ha lavorato bene due anni fa quando gli acesi sfiorarono la promozione in Serie C. Una serie di infortuni, il calendario stravolto in corsa e il Covid che mise ko mezza squadra fecero calare la carica agonistica all'Acireale che cedette il passo alla Gelbison. Con De Sanzo potrebbe anche tornare il centrocampista Ciccio Lodi che a Catania è ormai chiuso. Difficile che il centrocampista trovi spazio nel 4-3-3 di mister Tabbiani ed è dunque probabile che nei 24 del Catania non ci sarà il suo nome. Ecco che Acireale rappresenterebbe il modo migliore per chiudere la carriera in una città che lo apprezza tanto oltre alla stima che ripone in lui De Sanzo.