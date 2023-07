Non indosserà la maglia dell'Akragas, Takayuki Morimoto. Come riporta oggi il Giornale di Sicilia, per l'attaccante giapponese classe 1988, sono sorti problemi burocratici che si risolverebbero solo a dicembre. Il d.g. Graziano Stano ha confermato che il tesseramento è saltato: "Nonostante l'interessamento della questura, Morimoto prima di dicembre non si potrà tesserare e pertanto abbiamo deciso di interrompere l'operazione".