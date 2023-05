Brindisi-Cavese, scelto lo stadio per lo spareggio per la C

Domenica in campo le due squadre per il match che vale tanto

Non tutto è concluso in Serie D che deve ancora emettere un verdetto. Manca infatti ancora una promossa in Serie C, che si conoscerà domenica dopo lo spareggio tra Brindisi e Cavese, che hanno finito a pari punti in vetta al girone H della Serie D. Il Comitato Interregionale ha scelto la sede della partita, che sarà disputata a Matera allo stadio comunale XXI Settembre-Franco Salerno che è l'impianto sportivo più grande e capiente della Basilicata. A ore sarà comunicato il numero dei biglietti a disposizione delle tifoserie, tenuto conto che l’impianto ha una capienza di 7 mila spettatori, molto inferiore a quella che dovrebbe essere la richiesta, alla luce dei numeri delle ultime gare.