Serie D, spareggio Brindisi-Cavese cambia sede

Non si disputerà a Matera ma a Vibo Valentia la sfida per la C

Redazione ITASportPress

Non si disputerà a Matera come si era deciso in un primo momento lo spareggio di Serie D tra il Brindisi e la Cavese. Dopo il no del sindaco della città lucana Domenico Bennardi. è stato comunicato che la partita che assegnerà la promozione in Serie C si disputerà allo stadio 'Luigi Razza' di Vibo Valentia.

Il comunicato ufficiale della Lnd — "Il Dipartimento Interregionale ha reso noto le sedi dei campi neutri, gli orari e le modalità di accredito per i media degli spareggi in programma domenica 14 Maggio alle 16.00. Spareggi per l’ammissione ai Play Out: allo stadio “Buitoni” di Sansepolcro (Ar) si disputa Montegiorgio-Notaresco (Girone F), allo stadio dei “Marsi” di Avezzano (Aq) si affrontano Pomezia e Nola (Girone G). Sempre domenica alle 16.00 allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia si gioca lo spareggio del Girone H per la Promozione in Lega Pro Cavese-Brindisi".