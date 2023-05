Brindisi promosso in Serie C. Battuta la Cavese nello spareggio

E' il Brindisi l'ultima squadra che ottiene la promozione in Serie C che mancava ai pugliesi da 33 anni. La squadra di mister Danucci che ha chiuso il Girone H di Serie D a pari punti con la Cavese ha vinto lo spareggio disputato questo pomeriggio a Vibo Valentia con il punteggio di 3-1. In gol per il Brindisi nel primo tempo D'Anna e nella ripresa Opoola. Accorcia di testa Foggia, la chiude il brindisino Felleca. Una partita molto tesa dove sicuramente il Brindisi è stato più lucido in avanti ed ha sfruttate le poche occasioni da rete. La Cavese con Bubas ha mancato la rete e piano piano la spinta dei campani si è spenta. Gara sospesa per qualche minuto nella ripresa per i fumogeni lanciati in campo dai tifosi biancoblu. Poi gara ripresa e al 90' è scattata la festa del Brindisi. La Cavese dopo aver condotto per quasi tutto il campionato dovrà ripartire dai dilettanti.