Cavese che tonfo! Perde col Martina e il Brindisi può agganciarla domenica

Colpo di scena nella 32a giornata di Serie D Girone H. La capolista Cavese è stata battuta in casa dal Martina che ha vinto con il punteggio di 2-1. Una sconfitta che potrebbe costare carissimo visto che i campani domenica prossima si recheranno sul terreno del Brindisi adesso a -3 dalla capolista Cavese dopo il successo di oggi contro il Nardò. La corsa al primo posto è di fatto riaperta. Il Brindisi è salito dunque a quota 63 punti, continuando a sognare la promozione diretta in Serie C. In caso di arrivo a pari punti di due formazioni al primo posto, si giocherebbe lo spareggio. La classifica a 180' dalla fine al momento è questa: Cavese 66, Brindisi 63, Nardò 62.