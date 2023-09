Nuova Reggina, ufficiali due nuovi innesti dal mercato

Come anticipato nei giorni scorsi, in amaranto arrivano anche Ivan Altamuraed Eliman Cham. Il fantasista classe 2004 si trasferisce alla nuova Reggina, ora denominata Lfa Reggio Calabria, che costretta a ripartire dalla Serie D è attualmente in costruzione. Arriva in prestito dal Benevento e si unisce ai già arrivati Provazza, Parodi, Zanchi, Mungo, Ingegneri, Ricci e Bianco. Il secondo arriva a titolo definitivo dal Quarto Afrogad. È un terzino sinistro molto giovane, classe 2005. Anche lui sarà presto a disposizione di mister Bruno Trocini.