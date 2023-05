Real Aversa, Filiberto: “Querela hotel assurda. Si va sul penale e confido nella magistratura”

Apprendo dai giornali che la struttura alberghiera nella quale ha soggiornato la mia squadra, il Real Agro Aversa, e della quale mai ho fatto il nome, mi ha querelato e ancora mi chiedo su quali basi lo abbia fatto. Ribadisco che la mia squadra ha alloggiato lì dal giovedì fino alla domenica, ed alcuni calciatori hanno cominciato a sentirsi male dal sabato sera. So anche che durante il viaggio in 14 hanno dovuto ricorrere alle cure in ospedale: ci sono i certificati che attestano l’intossicazione alimentare.