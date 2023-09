Reggina, 2 milioni il budget per Pellegrino. Avviato mercato con nomi importanti

Il giorno dopo la decisione del sindaco f.f. Brunetti di assegnare il titolo di Serie D al gruppo "La Fenice Amaranto" del presidente melitese, Virgilio Minniti e dei soci tutti di Castel di Iudica, paese in provincia di Catania, la tifoseria si è spaccata in due. C'è chi crede nel progetto di Antonino Ballarino presidente di Orizzonte docenti, azienda di riferimento per la proprietà della nuova Reggina che detiene il 60% delle quote, ma c'è chi sostiene che la migliore soluzione sarebbe stata quella di affidare il titolo all'ex patron della Ternana Stefano Bandecchi. Questa mattina tam tam di messaggi sui social con addirittura la richiesta al primo cittadino di revocare la scelta fatta ieri. Tra i tifosi anche due sondaggi lanciati su alcuni gruppi tradizionali del tifo amaranto - come riporta strettoweb.com-. Il primo ad avere l’idea è stato il celebre gruppo di “Leggende Amaranto” che questa mattina ha chiesto ai propri membri “A bocce ferme, dopo aver potuto finalmente conoscere anche l’altra proprietà, chiediamo: Sei d’accordo con la scelta del sindaco per l’assegnazione del titolo sportivo?“. Al momento su 268 voti il 94% dice di no. Poi c’è il gruppo “Supporters Reggina 1914″ che ha lanciato il sondaggio “Siete soddisfatti della scelta del Sindaco f.f. Brunetti per la nuova società scelta che rappresenterà la nuova Reggina?“. Anche in questo caso sono tanti i no.