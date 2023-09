Reggina, abbonamenti: i prezzi stabiliti. Convocati e numeri maglia

Azienda l eader nel settore dell’abbigliamento sportivo a livello internazionale, Givova è sponsor di numerose squadre delle massime serie, di calcio ed altri sport, in Italia e all’estero i cui prodotti per lo sport sono distribuiti in oltre 50 Paesi.

Dichiarazioni presidente LFA Reggio CalabriaVirgilio Minniti: “Esprimo particolare soddisfazione per l'annuncio di questa partnership con Givova che mi preme ringraziare per aver sposato nuovamente la causa del club amaranto e per la celerità con la quale ci hanno inviato il materiale necessario per affrontare gli allenamenti allenamenti e il primo impegno stagionale. È un importante brand a cui saremo legati in un percorso strategico con l'auspicio e l'obiettivo di tagliare insieme nuovi e straordinari traguardi, fuori e dentro il campo