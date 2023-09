Reggina, debutto in Serie D non è felice: col S. Luca occasioni mancate e zero gol

La Reggina ha pareggiato 0-0 sul terreno del San Luca nel match del debutto in Serie D. Un risultato che sta stretto agli amaranto che hanno creato tante occasioni ma gli attaccanti non sono riusciti a sbloccare il punteggio. Il San Luca si è difeso a oltranza spezzando il gioco e il ritmo della squadra ospite che ha palesato come era ovvio una intesa carente visto che la squadra è stata assemblata da pochi giorni. Una occasione persa per l'undici di mister Trocini. Non c'è stato il cambio di marcia nella ripresa nonostante i cambi. Nel primo tempo tante occasioni capitate ai calabresi che le hanno sprecate malamente. Nel calcio conta buttarla dentro e la Reggina questo pomeriggio non ci è riuscita. tanti tifosi a sostegno della squadra di Trocini che ha lasciato l'impianto di gioco con tanto rammarico. Prossimo impegno per la Reggina il big match con il Siracusa al Granillo.