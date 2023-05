Trapani, Antonini: “Battuto meritatamente il Catania nonostante arbitro di parte”

Il presidente del Trapani Valerio Antonini ha commentato la partita vinta contro il Catania: "Vittoria dove essere e vittoria è stata. Il Catania non ci ha regalato nulla e tutti hanno fatto una grande partita. Ma il Trapani ha dato il 200% e abbiamo vinto nonostante un arbitro di parte. Mio inizio è confortante e l’entusiasmo che ho visto oggi mette in discesa il mio percorso. La nostra tifoseria è stata molto omogenea oggi riempendo tutti i settori dello stadio e giocare qui non è facile. Nel finale in 10 uomini i ragazzi correvano il doppio di quelli del Catania e tutti hanno recepito il messaggio alla vigilia. Non mi aspettavo una prova così gagliarda contro una squadra che non ha regalato nulla. I playoff li devono vincere e hanno un premio importante e so che daranno il massimo".