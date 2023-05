Catania affonda il Catania e il Trapani fa festa contro la capolista

La vittoria che serviva al Trapani. La conferma che non arriva per il Catania già con la testa alla poule scudetto. I padroni di casa con Francesco Catania vanno in vantaggio dopo 9’ minuti, spinti dal pubblico desideroso di battere la capolista. Giusto premiare una tifoseria che accorre così numerosa (record di spettatori 3166) per una gara contro una squadra che ormai ha staccato la spina. Il Trapani, chiamato dal nuovo presidente Valerio Antonini alla prova della verità, batte il Catania e ottiene i playoff. La squadra di Ferraro non gioca da Catania e incassa la seconda sconfitta stagionale. Poche occasioni, ritmo basso e lucidità venuta meno nel corso della gara.

Il Trapani dopo la rete ha saputo difendersi bene impedendo al reparto avanzato del Catania di creare pericoli. La rete del vantaggio ha incanalato la partita nel solco dal quale il Catania non sarebbe più riuscito a tirarla fuori. Anzi, gli errori degli uomini di Giovanni Ferraro hanno facilitato non poco il compito dei granata. Dall'approccio si è capito che la giornata sarebbe stata di quelle indimenticabili per i padroni di casa. Il Catania ha continuato a dimenarsi senza riuscire ad uscire da una confusione che l’ha portata all'intervallo sotto di una rete. Poi annullato un gol a Rapisarda per un fuorigioco dubbio di Sarao. De Luca sciupa di testa da buona posizione. Finale con qualche brivido per il portiere del Trapani Summa ma la squadra di casa resiste e chiude vittoriosa. Finisce con la festa dei tifosi di casa e con il mister Torrisi che va in curva a intonare cori. Va in archivio il torneo del Catania che si ferma a 88 punti. Adesso c'è qualche giorno per preparare la poule scudetto.