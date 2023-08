Trapani, Antonini: “Porto i granata in Serie A entro 4 anni”

Il presidente del Trapani, Valerio Antonini alza l'asticella delle ambizioni e oggi intervenuto alla trasmissione “Maracanà della Domenica” si Tmw Radio ha detto: "Ho deciso di investire nel calcio, cosa non facile oggi in Italia perché la competitività è altissima e gli introiti limitati rispetto ad altri Paesi. Ho creato una polisportiva legando due sport importanti. La città mi ha dato ragione perché nonostante siamo in Serie D abbiamo già fatto 2.000 abbonamenti e altre 400 persone sono pronte a sottoscriverlo entro la prossima settimana. Con il basket che inizierà a ottobre siamo già a 1.000. C'è tanto fermento in città. Abbiamo costruito due belle squadre per essere ai vertici delle due competizioni. Il mio obiettivo è quello di costruire un polo sportivo che possa fare da volano per la città di Trapani, l’intento è quello di far in modo che i palazzetti siano attivi tutto l’anno".