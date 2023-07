Trapani, Antonini: “Preso Cocco, trattiamo Gervinho ex Roma e Palermo del Catania”

Il presidente del Trapani Valerio Antonini al termine della presentazione della campagna abbonamenti, ha parlato delle trattative in corso per costruire una squadra che vinca il campionato di Serie D. "Non pensiamo più al ripescaggio dopo che il Lecco è stato confermato in B. Vincere la Serie D e presentarci in C strutturati è meglio. Non tutti i mali vengono per nuocere e il campionato di quarta serie ci porterà in C più forti. Mercato? Abbiamo identificato giocatori di levatura importante e funzionali al credo tattico del nostro allenatore. Arriverà l'attaccante Andrea Cocco centravanti con un passato in Serie A, B e C. Stiamo trattando l'ex calciatore della Roma Gervinho ma ha chiesto troppi soldi. Prenderemo un alto top player della C per il centrocampo. Contatti con Marco Palermo del Catania ma non vorrebbe lasciare la sua città. Noi gli offriamo anche il 30% in più ma non voglio attendere. Il calciatore non ha accettato subito ed è un feeling negativo per me che non mi piace".