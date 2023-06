Silvio Berlusconi è morto

E' morto all'età di 86 anni Silvio Berlusconi. Storico presidente del Milan, che ha portato in vetta al mondo dopo averlo salvato dal fallimento. Con lui alla guida il Milan ha vinto 8 scudetti, una Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe Uefa e una Coppa del mondo per club, per un totale di 29 trofei ufficiali in 31 anni. Berlusconi due anni fa era diventato numero uno del Monza, riportato in Serie A. E' stato ex Premier dopo aver fondato Forza Italia vincendo le elezioni nel 1994 dopo una vita da imprenditore iniziata con Edilnord per poi sfociare in Mediaset, azienda che ha dato lavoro a milioni di italiani., ricoverato quattro giorni fa al San Raffaele, di nuovo, aveva visto la sua salute precipitare in condizioni gravissime.