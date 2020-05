Song racconta: “Il Barça? Sapevo di non giocare, ma quelle cifre…”

Nell’estate del 2012 Alex Song è passato dall’Arsenal al Barcellona. Una trasferimento molto chiacchierato che avvenne per una cifra sicuramente non indifferente. I blaugrana versarono nelle casse inglesi 19 milioni di euro, e sul giocatore venne fissata una clausola di 80 milioni. In quell’anno Song riuscì ad alzare Liga e Copa del Rey prima di tornare in Inghilterra e più precisamente al West Ham due anni dopo.

Song milionario

Durante una live Instagram con la stella NBA Siakam, l’ex centrocampo del Sion ha raccontato proprio gli attimi prima della firma del contratto: “Incontrai il direttore sportivo del Barcellona e mi disse che non avrei avuto molto spazio, ma me ne fregai. Quando mi offrirono il contratto e vidi quanto avrei guadagnato, non ci pensai due volte. Sapevo che sarei diventato milionario“. Parole più che sincere del centrocampista che in due stagioni ha messo insieme 65 presenze ed un solo gol.

La macchina di Henry

Sempre durante la diretta social, Song ha raccontato che provava invidia quando Thierry Henry arrivava al centro d’allenamento dell’Arsenal con la sua macchina: “Quando arrivai all’Arsenal, vidi il re (Henry) che entrò con una macchina dannatamente bella, quindi ho detto a me stesso che avrei ottenuto anche io una macchina così a qualunque costo. Una volta ottenuta la macchina, mi resi conto che tutti i soldi finivano nella benzina e quindi ho ripreso una Toyota”.