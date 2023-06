Spagna-Croazia U21, le probabili formazioni e dove vederla in tv

La Spagna si affiderà a Tenas tra i pali. In difesa Martinez, Paredes, Pacheco e Miranda. Centrocampo con Blanco, Baena. In avanti Rodri, Sancet e Gomez a sostegno di Ruiz.

Le probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Spagna e Croazia U21 si giocherà, come detto, oggi sabato 24 giugno 2023 alle ore 20:45. Per seguire la gara live dell'Europeo di categoria bisognerà fare affidamento sulla Rai che ha acquistato i diritti delle gare. In realtà, però, dalla programmazione al momento risulta che la partita si vedrà solo su Rai Sport e in streaming su Rai Play. Per la visione in streaming sarà possibile usare dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.