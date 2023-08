Spagna-Inghilterra femminile, probabili formazioni e dove vederla in tv

Classico 4-3-3 per le Furie Rosse di Vilda che punteranno ancora su Redondo, Hermoso e Caldentey in avanti. Da non dimenticare la presenta di Alexia Putellas in mezzo al campo.

La finale del Mondiale femminile tra Spagna e Inghilterra si giocherà, come detto, oggi domenica 20 agosto 2023 alle ore 12 allo Stadium Australia di Sydney. Gli appassionati di calcio in rosa potranno assistere alla gara non solo in presenza ma anche in diretta tv e streaming.