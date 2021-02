Stankovic tifa Inter: “Per lo scudetto dipende tutto da loro. E sul derby…”

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex Inter Dejan Stankovic, attuale allenatore della Stella Rossa – avversario del Milan in Europa League -, ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A con tanto di riferimento al recente derby della Madonnina che ha visto i nerazzurri trionfare nettamenteo contro il Diavolo.

Stankovic vota Inter

“Se può essere l’anno buono per l’Inter? A questo punto dipende da loro perché sono davanti e, anche se hanno un vantaggio esiguo, certe vittorie contro Juventus, Lazio e Milan sono importanti per il morale e l’autostima. Non voglio gufare e mi limito a parlare da ex e da tifoso. Mi auguro con tutto il cuore che l’Inter vinca lo scudetto”, ha detto Stankovic.

Sul derby vinto dai nerazzurri: “L’Inter ha giocato benissimo. Si vede la mano di Conte, un duro, tosto, che non molla mai. È un grande allenatore e mi piace molto perché ha migliorato il gruppo. Certi progressi non si ottengono certo per caso. Ha una rosa forte, è vero, ma è lassù soprattutto grazie al lavoro”.