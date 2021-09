Steward colpita da Cristiano Ronaldo: “Pensavo di essere morta ma quando l’ho visto…”

Il racconto della donna colpita da una pallonata del portoghese

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Cristiano Ronaldo che, nel corso del riscaldamento nella prima sfida di Champions League della stagione del Manchester United, ha colpito con una pallonata una steward che stava dietro la porta. Immediate le scuse e alcune parole per capire le condizioni della donna. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per la signora che, a distanza di alcune ore, ha rilasciato anche alcune parole ai media inglesi.

Il Mirrorriporta le dichiarazioni che Marisa Nobile, questo il nome della steward, ha rilasciato a Blick Tv a proposito dell'accaduto: "Quando la palla mi ha colpito è stato un colpo forte alla testa", ha detto la donna. "Mi ha colpito e sono finita a terra subito. Dopo poco ho visto Cristiano Ronaldo sopra di me e ho detto: 'Sono morta?'. Ma poi Cristiano mi ha parlato: 'No non lo sei. Come stai? Stai bene?'".

E ancora: "Giuro che il colpo mi ha fatto davvero male ed ero un po' stordita ma poi come ho visto Ronaldo mi è subito passato il mal di testa". La donna, al termine del match, ha ricevuto come "scuse" anche la maglia di CR7 ed è parsa piuttosto contenta anche se, in una precedente intervista aveva dichiarato di non essere esattamente una fan di Ronaldo: "L'avevo maledetto perché quando era venuto qui in un'altra occasione si era trattenuto sul campo quando la gara era finita. Continuava a correre e le persone rimaneva a guardarlo. Io ero molto stanca e non vedevo l'ora che finisse. Poi ad un certo punto mi ha anche detto di parlare con l'allenatore e mi sembrava sgarbato. Fino a questa pallonata non amavo Ronaldo mentre ora...".