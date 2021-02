Stoichkov: “Messi non ha obbligato nessuno a offrigli quel contratto. Su Koeman…”

Intervenuto ai microfoni di beIN Sports, Hristo Stoichkov ha voluto dire la sua sulle recente indiscrezioni svelate da El Mundo relativamente al contratto monstre di Lionel Messi col Barcellona. L’ex leggenda del pallone ha voluto dare un consiglio alla dirigenza blaugrana soffermandosi sul futuro del numero 10 ma anche sull’attuale mister Ronald Koeman.

TUTTO SUL CONTRATTO DI MESSI

A tutto Stoichkov

Parte subito dalle cifre del contratto di Messi Stoichkov e dice la sua difendendo la posizione del calciatore sei volte Pallone d’Oro: “Messi non ha mai costretto nessuno a firmare un contratto di quella portata“, ha detto l’ex campione. “Penso che il prossimo presidente del Barcellona dovrà offrire a Leo qualcosa di concreto a livello di progetto”.

Sempre in tema Barcellona, uno sguardo alla Champions League e alla sfida contro il Psg di martedì sera: “Credo che la sfida contro l’Alaves e la goleada siano stati importanti in ottica della fiducia e mentalità della squadra. Il modo migliore per avvicinarsi alla partita contro i francesi”. Un pensiero, infine, su Ronald Koeman: “Ho giocato con lui per cinque anni. Lo conosco bene e mi fido di lui. Avere un allenatore che ha giocato a calcio e ha giocato per il Barcellona è importante. I giovani giocatori devono imparare da lui”.