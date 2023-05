Stregoneria per far separare Ronaldo e Georgina? La replica della madre di CR7

Rimbalza nelle ultime ore la clamorosa notizia di una rottura tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, la moglie. In particolare, la voce sarebbe stata condivisa da alcune fonti portoghesi. Lo scandalo vede la madre dello stesso CR7 come fattore scatenante del terremoto familiare, con la stessa che ha negato tutto. Ma, partendo dagli albori, secondo tali fonti Maria Dolores Aveiro avrebbe fatto ricorso alla stregoneria con l'obiettivo di far separare i due. La risposta della donna non si è fatta attendere e tramite profili social ha attaccato i quotidiani che hanno "messo in giro notizie false".

"Voglio informarvi a nome mio e della mia famiglia, che include anche Georgina, che ho contattato i miei avvocati per ripristinare il mio buon nome e quello della mia famiglia - ha esordito la madre di CR7 -. Un noto giornale portoghese ha notizie che vengono utilizzate per pubblicità a spese del mio nome. Non mi arrenderò finché questo giornale non pagherà per il danno arrecato da quanto scritto oggi". Dunque smentisce tutto Maria Dolores Aveiro, confermando che la relazione tra il figlio Cristiano e Georgina sia sana come da quotidianità.