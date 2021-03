Suarez, 500 gol e… 500 palloni alle squadre in cui ha giocato

Ha appena festeggiato l’incredibile traguardo dei 500 gol in carriera. Luis Suarez non ha alcuna intenzione di fermarsi ma, allo stesso tempo, vuole godersi questo incredibile traguardo. Come riportano Goal e ESPN, infatti, Il Pistolero ora all’Atletico Madrid ha deciso di omaggiare il suo successo con una particolare iniziativa molto simile a quella che ha visto protagonista Lionel Messi che aveva regalato delle birre ai portieri che avevano subito i suoi gol.

Suarez, 500 gol e… 500 palloni alle sue squadra

“Ho voluto restituire qualcosa alle sette squadre che mi hanno formato come calciatore”, ha detto Suarez in riferimento all’iniziativa messa in atto. “Voglio dare una spinta ai giocatori giovani che hanno bisogno di sostegno e attrezzature per incoraggiarli a seguire i loro sogni”.

Con queste parole il Pistolero commenta la decisione di mandare 500 palloni, esattamente come il numero di gol raggiunto in carriera, a tutte le società che hanno caratterizzato la sua vita professionale. “Volevo rendere omaggio alle squadre, ai giocatori e ai tifosi che hanno fatto parte del mio viaggio; Nacional, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcellona, Atletico Madrid e Uruguay sono nel mio cuore, è un omaggio speciale a loro e alle loro comunità”.