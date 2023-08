Supercoppa al Manchester City: battuto 6-5 il Siviglia ai rigori

Guardiola eguaglia Ancelotti nelle vittorie in Supercoppa

Il Manchester City ha vinto la Supercoppa Uefa battendo il Siviglia 6-5 ai rigori. Sfida terminata al 90' 1-1 con i gol di En-Nesyri al 25' e pareggio di Palmer al 63'. La partita si è disputata allo stadio "Georgios Karaiskakis" del Pireo (Grecia). Josep Guardiola ha vinto questo trofeo da allenatore per la quarta volta nella sua carriera. Così, lo spagnolo ha eguagliato il record dell'italiano Carlo Ancelotti per il numero di vittorie in Supercoppa Uefa.