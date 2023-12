Superlega, effetto anche in Borsa: che crescita per Juve e Lazio!

La sentenza della Corte Europea ha scosso il mondo del calcio. L'organismo di giustizia ha riconosciuto il monopolio di UEFA e FIFA sulle competizioni calcistiche, dando diritto ai club di potersi organizzare autonomamente. È così tornato in auge il progetto Superlega: subito sono arrivate risposte da parte dei club, molti dei quali hanno chiuso le porte alla novità. Lo scossone dato dalla sentenza ha colpito anche il mondo finanziario: in Piazza Affari la Juventus, una delle società fondatrici del progetto alternativo alla Champions League gestita dalla Uefa, sale dell'8% a 0,27 euro, mentre la Lazio cresce del 6% a quota 0,8. In attesa di conoscere l'evoluzione della vicenda, alcune squadre stanno traendo qualche beneficio.