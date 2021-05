Superlega, tribunale di Madrid pone domanda pregiudiziale a Corte di gustizia Ue

Possibili novità per la vicenda Superlega

Come viene riportato dall'Ansa, il tribunale di Madrid ha sottoposto una domanda pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue nell'ambito del contenzioso che oppone la Superlega agli organismi Uefa e Fifa per la violazione delle regole Ue sulla concorrenza. Nelle scorse ore le tre società ancora rimaste all'interno del progetto Super League - Juventus, Real Madrid e Barcellona - si erano rivolte per contestare la presunta violazione da parte di Uefa e Fifa delle norme sulla concorrenza stabilite dall'Unione Europea proprio al Tribunale Commerciale di Madrid che ha così risposto in merito.