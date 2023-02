Tacchinardi: “Allegri un risultatista. Di Maria mi ricorda Zidane perché…”

"Allegri è un difensivista? Piuttosto, un risultatista. Mi piacerebbe vederlo come faceva qualche anno fa, più arrembante. Ma certo non è un difensivista ed è un grande allenatore: uno che punta al risultato, e a volte si corre il rischio di impigrire la squadra. Per questo dovrebbe arrabbiarsi, come ha fatto a Nantes", ha detto Tacchinardi sul mister.