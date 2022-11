Tebas: “Piqué può diventare presidente del Barcellona”

Il ritiro annunciato nelle scorse ore, ma anche diverse ipotesi per il futuro. Parliamo di Gerard Piqué che sabato giocherà la sua ultima partita con la maglia del Barcellona e, in generale, l'ultima nel mondo del pallone. Eppure, per tanti, il destino dello spagnolo sarà roseo e, magari, non poi così distante dal rettangolo verde.

PRESIDENTE - Rispondendo alle domande dei giornalisti, Tebas ha detto: "Piqué è stato un calciatore leggendario per il calcio spagnolo. Ha sempre detto che il suo ultimo club sarebbe stato il Barcellona. Se Gerard può prendere la presidenza del Barça? Si perché no? Ha fatto affari fuori dal campo per diversi anni. E ha esperienza in soluzioni aziendali ed imprenditoria. Conosce il mondo del calcio sia come giocatore che come manager. Questo lo rende un ottimo candidato. Quindi sì, Gerard è in grado di diventare presidente se lo desidera e i soci lo vogliono".