"Stiamo facendo un percorso importante, però dobbiamo ancora fare il closing e col presidente Guida si lavora. Io in qualità di cosa sto lavorando? Come operaio. Sono un operaio del calcio. L'allenatore? Stiamo cercando". Sono state queste le prime parole di Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria e sempre più probabile socio di Guida anche se, appunto, resta da capire in quale ruolo.