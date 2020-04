Tommasi: “Campionato? Servono almeno 45 giorni per finirlo”

Il futuro dei campionati, sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus, rimane un’incognita. Sull’argomento, a Radio 1, è tornato il presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi.

RIPRESA – “La voglia e la speranza è quella di poter tornare in campo, si stanno studiando delle modifiche regolamentari per andare oltre il 30 giugno. Per la Serie A serviranno almeno 45 giorni per chiudere. Sicuramente il calendario è molto compresso”.

INGAGGI – “Più di meta dei giocatori di Lega Pro, senza dimenticare la D, con lo stipendio paga l’affitto o il mutuo e mantiene la famiglia. La cassa integrazione su cui lavoriamo riguarda i giocatori con i redditi più bassi, con il minimo contrattuale”.

