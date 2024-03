Toni Kroos e il suo futuro al Real: “Deciderò entro un paio di mesi”

A dispetto delle buone se non ottime intenzioni del Real Madrid di tenersi stretto Toni Kroos, il 30 giugno suonerà la campana per il nazionale tedesco, che però non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro. "Deciderò tra uno o due mesi " - ha dichiarato il centrocampista del Real all'emittente spagnola TVE - "poi si vedrà".