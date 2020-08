Toni: “Pirlo alla Guardiola ma non imiterà nessuno. Farà il suo percorso”

Dopo aver scherzato sui social, Luca Toni si fa serio e parla ai microfoni di Tuttosport dell’amico ed ex compagno di Nazionale Andrea Pirlo, fresco di nomina come allenatore della Juventus. L’e x campione del mondo ha fatto un paragone con alcuni tecnici affermati ma è convinto che il Maestro farà bene seguendo solo il suo stile.

Toni: “Pirlo alla Guardiola ma non imiterà nessuno”

L”Il personaggio di Pirlo è simile a Josep Guardiola”, ha esordito Toni sullo stile da allenatore dell’amico ed ex compagno di squadra ai tempi della Nazionale. “Detto questo, anche Antonio Conte lo ha influenzato molto nei suoi tre anni alla Juventus anche se non ce lo vedo ad urlare come Antonio. In termini di gestione della squadra, Pirlo è stato abbastanza fortunato ad aver lavorato con i migliori: Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri. È un’esperienza gratificante, ma alla fine sono sicuro andrà dritto per la sua strada, senza imitare nessuno”.

