Top 100 CIES, Bellingham il più prezioso al mondo. E la Serie A…?

Stilata la classifica da parte del CIES per quanto riguarda i calciatori più preziosi al mondo. Questa prende in considerazione tutti i campionati, ma anche l'attuale situazione che riguarda i calciatori in questione. Per questo motivo in prima posizione e come più prezioso spunta il nome di Jude Bellingham, in grande smaglio in questi mesi al Real Madrid. Nella top cinque altri due blancos, Vinicius Jr e Rodrygo, mentre il secondo posto tocca a Erling Haaland. Sorpresa invece Kylian Mbappé, solo 27esimo e con un valore di 106,2 milioni. Per quanto riguarda la Serie A, invece, sono otto i presenti su un totale di 100. Il giocatore dal più alto valore del campionato italiano è Kvicha Kvaratskhelia (21esimo, 115,3 milioni), giusto un milione in più del rivale Rafael Leao. Gli italiani sono invece tre: Giorgio Scalvini (54esimo, 90,6 milioni), Nicolò Barella (67esimo, 82 milioni), Alessandro Bastoni (78esimo, 78,4 milioni).