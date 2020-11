Torreira esalta Zapata: “All’Atalanta sta facendo cose straordinarie”

Lucas Torreira, centrocampista dell’Atletico Madrid di Simeone che in Italia è stato uno dei nomi più gettonati nell’ultima sessione di mercato, parla dal ritiro della nazionale uruguaiana. L’ex calciatore della Sampdoria, alla vigilia della sfida contro la Colombia ha voluto elogiare l’ex compagno ai tempi di Genova, Duvan Zapata.

COSE STRAORDINARIE

“Dovremo fare molta attenzione a Zapata – svela Torreira alla vigilia di Uruguay-Colombia -, è un giocatore molto aggressivo e veloce, con un tiro molto potente da fuori area e sta facendo cose straordinarie all’Atalanta. Non abbiamo parlato della partita ma solo di cose personali e della famiglia. Ho un ottimo rapporto con Duvan, insieme abbiamo condiviso una stagione alla Sampdoria, in questi giorni ci siamo sentiti, – svela l’ex Sampdoria – ma abbiamo parlato di come vanno le cose in Italia e della mia avventura all’Atletico Madrid”.