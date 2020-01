Totti: “Oggi a 25 anni non giocherei nella Roma…”

Lunga intervista di Francesco Totti a Linea Diletta. Queste alcune dichiarazioni dell’ex capitano della Roma, ritiratosi nel 2017: “Un giovane Totti? Oggi non potrebbe giocare con i giallorossi, a 25 anni se lo sarebbero già comprato. Farebbe fatica a restare a lungo nella Roma. Un futuro come procuratore? Procuratore no, è una parole del passato, ormai vecchia: vorrei semmai fare lo scouting dei giovani. Anche nella mia scuola calcio guardo se riesco a trovare qualche giovane promettente”.

NUOVA AVVENTURA PER TOTTI: PRONTO A DIVENTARE PROCURATORE