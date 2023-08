Trofeo Silvio Berlusconi, Monza e Milan in campo con una patch speciale per beneficenza

Monza e Milan pronte a sfidarsi per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Grande attesa per la partita in onore del compianto Cavaliere che avrà un doppio valore: ricordare l'ex Premier e aiutare i meno fortunati. Infatti, le due società hanno annunciato che per la gara prevista martedì sera, 8 agosto, scenderanno in campo con una maglia con una patch speciale. Successivamente le divise verranno messe all'asta e il ricavato dalla vendita verrà devoluto per un progetto in soccorso delle vittime dell'alluvione in Emilia Romagna.