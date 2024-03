Turris-Catania, malore per l’attaccante Marsura, trasportato in ospedale

L'attaccante veneto è stato trasportato in ospedale per accertamenti che non hanno comunque riscontrato complicanze

Durante la prima frazione della gara per la salvezza Turris - Catania, persa da questi ultimi col risultato finale di 2-1, al 19esimo i rossazzurri perdono Davide Marsura, che accusa una momentanea perdita di sensi probabilmente a seguito di un trauma cranico contusivo. Portato fuori in barella tra gli scroscianti applausi del pubblico di casa (il solo presente per via del divieto di trasferta ai tifosi catanesi dopo i fatti dell'Euganeo), l'attaccante veneto è stato poi trasportato all'Ospedale Maresca di Torre del Greco. Come si legge in una nota ufficiale del club, il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti che hanno comunque escluso complicanze, per cui è stato prontamente dimesso.