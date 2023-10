Ucraina-Italia, dove si giocherà il 20 novembre? Vicina la scelta della sede

Il 20 novembre gli Azzurri di Luciano Spalletti disputeranno l'ultima gara del girone di qualificazione a Euro 2024: l'Ucraina dovrà ancora giocare in campo neutro, in arrivo la scelta dell'Uefa

Il percorso di qualificazione dell’ Italia a Euro 2024 si concluderà il prossimo 20 novembre con la partita contro l’ Ucraina . O meglio, la speranza di Luciano Spalletti e di tutti i tifosi è che quel giorno si disputi davvero l’ultima gara ufficiale prima della rassegna in programma in Germania la prossima estate, senza cioè che gli Azzurri, campioni d’Europa in carica, debbano ricorrere alla tagliola dei playoff.

Affinché succeda ciò l’Italia dovrà chiudere il Gruppo C nei primi due posti e per questo la gara esterna contro i gialloblù rischia di rivelarsi decisiva. Al momento non è ancora certo dove la partita si giocherà, dal momento che a causa dei noti motivi bellici l’Ucraina non ha una sede fissa per le proprie gare casalinghe.