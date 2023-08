Udinese-Catanzaro, probabili formazioni e dove vederla in tv

I bianconeri si dovrebbero affidare a Silvestri tra i pali, Kabasele, Bijol e Masina in difesa (Perez è squalificato). Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric e Zemura a centrocampo. In avanti coppia Thauvin-Beto.

Negli ospiti spazio a Fulignati tra i pali con Situm, Brighenti, Verola e Scognamillo in difesa. In mezzo al campo Brignola, Ghion, Verna, Vandeputte. Duo d'attacco formato da Curcio e Blasci.

La partita tra Udinese e Catanzaro si giocherà, come detto, oggi venerdì 11 agosto 2023 alle ore 18. Gli appassionati e tifosi delle due squadre potranno assistere alla gara non solo dal vivo ma anche in tv e streaming.

Infatti, la gara odierna dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia verrà trasmessa in chiaro da Mediaset che ha acquistato i diritti del torneo. Per la precisione il match di oggi verrà dato in tv in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity, disponibile anche per dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.