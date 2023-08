Uefa, no all’Arabia: smentita sui club sauditi in Champions League

Club sauditi in Champions League tramite wild card? No grazie, la Uefa non ha mai preso in considerazione questa possibilità

La Uefa ha detto di no all'Arabia Saudita. Nei giorni scorsi si era fatta sempre più importante la voce di una possibile entrata in Champions League dei club sauditi. Nelle ultime ore la possibilità sarebbe stata smentita. Lo riporta il portale Footmercato, cui alcuni dirigenti del massimo organo calcistico europeo avrebbero detto di no a questa prospettiva. In ogni caso una competizione del genere è già in programma, ma su proposta della Fifa. Si tratta del Mondiale per club a 32 squadre che avrà luogo una volta ogni quattro anni.