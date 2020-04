Ulivieri: “Ripresa? Con tutte le precauzioni può esserci il rischio zero”

La possibile ripresa dei tornei continua a tenere banco nel mondo della calcio. Sulla questione, ai microfoni di Radio Sportiva, è intervenuto il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri.

RIPRESA – “Dicono tutti che deve decidere la politica, ma in realtà decideranno gli esperti. Verranno dati dei protocolli per garantire la massima sicurezza di tutti coloro che gravitano attorno all’evento sportivo. Il rischio zero può esserci solamente se si utilizzano tutte le precauzioni e se si verifica che tutti i giocatori sono sani. C’è un confronto anche con altre federazioni e dovremo rispettare un discorso generale. Serie B e C? Dovranno ripartire anche loro, seppure con tempi diversi. Le risorse non sono le stesse della Serie A. Difficoltà per i calciatori? Nessuna, hanno grande voglia di tornare in campo. Forse dovranno riprendersi da un punto di vista fisico, ma sono stati seguiti dai preparatori allenandosi anche a casa”.

